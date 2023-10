Torino | Buongiorno | «É stato durissimo dover rimanere fuori»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le parole di Alessandro, difensore e capitano del, dopo la vittoria dei granata contro il Lecce Alessandroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Lecce. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono contentissimo, non vedevo l’ora di tornare. Questa emozione è stata suggellata dal gol, ci meritavamo questa vittoria. Se giochiamo come oggi ci toglieremo delle soddisfazioni. Continuo a lavorare per migliorare insieme al mister e ai compagni.guardare i compagni daè stata durissima». DEDICA PER SCHUURS – «Assolutamente, abbiamo preparato una maglietta per dedicargli questa vittoria». SVOLTA – «Il nostro campionato comincia oggi, dobbiamo ripartire dalla questa prestazione».