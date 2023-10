Tonali | il Newcastle conferma la squalifica | potrà tornare in campo il 27 agosto 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Iltramite il proprio sito ufficiale ha comunicato di aver ricevuto notifica delladi Sandro. “Sandroè stato interdetto dal calcio professionistico per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre 2023, a seguito dell’accusa di scommesse illegali da parte della Federcalcio italiana (FIGC). La sanzione della FIGC prevede un’interdizione complessiva di 18 mesi, di cui otto mesi commutabili in caso di partecipazione del giocatore ad un percorso terapeutico e ad un programma educativo in Italia composto da 16 impegni. Nella serata di venerdì 27 ottobre, ilUnited ha ricevuto lache la FIFA ha approvato l’applicazione della sanzione della FIGC a livello mondiale, il che significa che Sandro...