Tiziano Ferro bloccato negli USA per il divorzio | Non è un bel periodo

(Di sabato 28 ottobre 2023) Per le pratiche delda suo marito Victor Allen,non può lasciare la California. Per il bene dei figli, affronta la difficile situazione col sorriso.

No, non è decisamente un bel periodo per: mentre è in corso il divorzio da suo marito Victor Allen , non può lasciare la California , dove sta badando per tutto il giorno ai suoi due figli . Il cantante ha aggiornato il ...

Tiziano Ferro bloccato negli USA per il divorzio: "Temono diventi un criminale internazionale" La Gazzetta dello Sport

Tiziano Ferro: «Il divorzio mi blocca in California per motivi legali, hanno paura che diventi un criminale» Corriere TV

A Tale e Quale Show, Tananai interpretato da Luca Gaudiano vince la puntata di venerdì 27 ottobre 2023: ecco tutta la classifica completa.La sesta puntata del talent per imitatori vip condotto da Carlo Conti su Rai 1 segna il ritiro di Scialpi per infortunio. Maria Teresa Ruta scopre gli stivali con una caravella in testa e Lamborghini ...