The Hypnosis | la recensione | un' intrigante opera prima tra identità soppresse e imbarazzo vicario

(Di sabato 28 ottobre 2023) Presentato in antedalla Festa del Cinema di Roma 2023, The, il debutto cinematografico di Ernst de Greer, parla di coppia, sogni e compromessi attraverso la perdita e la riscoperta di sé. Fresco vincitore del premio al migliore attore andato ad Herbert Nordrum alla 18° edizione della Festa del Cinema di Roma, The(Hypnosen) di Ernst de Greer,del noto direttore della fotografia scandinavo, è senz'altro tra i film più appaganti e curiosi apparsi in concorso nell'evento cinematografico capitolino. Appagante perché scandaglia e stuzzica attivamente l'attenzione dello spettatore, provando a creare un costante e nutrito disagio nel corso della visione. Curioso perché unisce commedia, psicologia e un pizzico di efficace non sense strizzando persino l'occhio a veterani come ...