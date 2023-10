Terremoto tra Veneto ed Emilia-Romagna | la nuova scossa di magnitudo 4 2 a Calto

(Di sabato 28 ottobre 2023) Unadiè stata registrata oggi a, in provincia di Rovigo, nei pressi della zona di confine tra, Lombardia ed. Secondo la Protezione civile del, il sisma ha avuto una intensità di 4,2 punti della scala Richter e profondità di circa 20 chilometri di profondità. In sostanza una replica deldi mercoledì scorso, che ha avuto identico epicentro e identica. Al momento non risultano danni. Laè stata avvertita dai comuni del rodigino e del veronese, ma anche in, da Bologna a Ferrara. https://t.co/tdikoGx9xv— INGVterremoti (@INGVterremoti) October 28, 2023 Leggi anche: Rovigo, ...

A pochi giorni di distanza dal sisma del 25 ottobre avvertito con epicentroCeneselli e Ficarolo , avvertito anche in altre Regioni, arriva oggi la notizia di una nuova scossa di, ...

Terremoto a Rovigo, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5 Sky Tg24

Terremoto Campi Flegrei, scossa avvertita anche a Napoli: l'epicentro tra Bagnoli e Agnano napoli.corriere.it

Si rischiano nuovi terremoti in Veneto Una nuova scossa è stata registrata oggi con epicentro in località Calto, in provincia di Rovigo. Secondo la Protezione civile del Veneto, ...[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 4 e 4.5 ore 17:29 IT del 28-10-2023, prov/zona Rovigo #INGV_36653951 Il terremoto è stato avvertito in 211 Comuni delle province di Rovigo, Padova, ...