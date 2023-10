Terremoto Rovigo | la terra trema ancora | scossa di magnitudo 4 2

In sostanza una replica deldi mercoledì scorso: identica la magnitudo 4.2, e stesso ... Al momento attuale la sala operativa dei vigili del fuoco dinon ha ricevuto nessuna richiesta ...

Sabato pomeriggio alle 17:30 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo, in Veneto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questo pomeriggio, intorno alle 17:30, in Veneto. L’epicentro sarebbe localizzato vicino a Cesenelli, in Provincia di Rovigo ma la scossa ...