Terremoto Rovigo | ancora forte scossa | magnitudo 4 2

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) –anche oggi, sabato 28 ottobre in provincia di. Secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia su X lasarebbe di nuovo di 4.2. Nei giorni scorsi, il 25 ottobre, un’altrapari al 4.2 con epicentro a un chilometro dal comune di Ceneselli. L'articolo proviene da Italia Sera.

In sostanza una replica deldi mercoledì scorso, quasi identica la magnitudo 4.2, e ... Secondo i Vigili de fuoco al momento la sala operativa dinon ha ricevuto nessuna richiesta di ...

Terremoto, nuova scossa di magnitudo 4.3 nel territorio di Rovigo: nessun danno TGCOM

Rovigo, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 dopo quella di mercoledì scorso Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Come già avvenuto tre giorni fa, la scossa di terremoto registrata a Rovigo, ma avvertita anche in Emilia, fino a ...I vigili del fuoco del distaccamento di Castelmassa si sono precipitati a Canda in seguito alla scossa di terremoto di oggi pomeriggio, 28 ottobre alle 17,29. Sono stati infatti segnalati calcinacci ...