Terremoto | nuova scossa di magnitudo 4 3 nel territorio di Rovigo | nessun danno

(Di sabato 28 ottobre 2023) commenta Unadiè stata registrata con epicentro in località Calto, in provincia di. Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità di...

Unascossa diè stata registrata oggi con epicentro in località Calto, nel rodigino. Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità di 4,3 punti della scala ...

Nuova forte scossa di terremoto a Rovigo avvertita anche nel Padovano PadovaOggi

Terremoto in provincia di Rovigo: nuova scossa, ancora di ... la Repubblica

Scossa di terremoto oggi a Rovigo di magnitudo 4.2 con epicentro a Ceneselli: avvertita in Veneto ed Emilia Romagna ...Sabato pomeriggio alle 17:30 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo, in Veneto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...