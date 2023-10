(Di sabato 28 ottobre 2023) Epicentro come nei giorni scorsi a Ceneselli, comune di 1559 abitanti. Ipocentro a 11 km di profondità. Zaia: “di assestamento, non si può prevedere evoluzione”

Nonostante i danni causati daldello scorso settembre, a Tredozio (di Forlì - Cesena) non ci si ferma mai. Torna quindi come sempre la Sagra del Bartolaccio , in programma domenica 5 e 12 novembre 2023 per la ...

Terremoto in provincia di Rovigo: nuova scossa, ancora di magnitudo 4,2 la Repubblica

Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo AGI - Agenzia Italia

Stesso copione di tre giorni fa: una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, avvertita anche nella Bassa modenese, è stata registrata ieri pomeriggio alle 17.29 a Cesenelli, in Provincia di Rovigo. La s ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 17:29 con epicentro a Ceneselli, in provincia di Rovigo. La profondità stimata è stata di circa 9.5 Km. Sentita bene anche in Emilia ...