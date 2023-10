Terra Amara | anticipazioni 30 ottobre – 4 novembre 2023 | Zuleyha confessa a Demir di amarlo

(Di sabato 28 ottobre 2023)da lunedì 30a sabato 4L’identità della madre del bambino, figlio illegittimo di Adnan Yaman, rimane il mistero. Umit confida le sue pene d’amore a Mujgan stringendo con lei amicizia. Fikret dice a Mujgan di amarla ma di non poterla rendere felice per motivi legati al suo passato.sollecitato da Umit a proposito del suo infelice matrimonio conle annuncia che chiederà il divorzio., durante un week end romantico, decide di rivelare a Umit che è stanco di aspettare, che le chiederà il divorzio e loro due andranno a vivere insieme. Sevda è sconvolta dal comportamento di Adnan Yaman, uomo che ha amato e per il quale ha ...

Ospite per la prima volta a 'Verissimo' l'attrice Selin Yenic racconta il legame col personaggio di Sanyie in '' , la popolar soap opera turca che da domenica 5 novembre sbarca in prima serata su Canale 5: 'Quando mi hanno offerto il ruolo avevo appena perso da poco mia nonna' ricorda l'attrice ...

Terra Amara in prima serata di domenica su Canale 5, la risposta Mediaset al boom di Fazio sul NOVE Fanpage.it

Attraverso Saniye ho potuto esprimere anche me stessa: Selin Yeninci parla a Verissimo del legame profondo nato con il suo personaggio in Terra Amara.Selin Yeninci ospite a Verissimo Così come ogni weekend anche questa settimana nel popolare talk del sabato e domenica pomeriggio di Canale5 è arrivato un ...