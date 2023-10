Tensione sempre più alle stelle tra Cina e Taiwan Pechino pronta all' invasione?

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 28 ottobre 2023) Un terzo fronte mondiale si sta aprendo in uno scenario peraltro già assai complesso. Due guerre in corso, quella tra Russia ed Ucraina e quella tra Israele e Palestina, ed una che potrebbe deflagrare da un momento all’altro, tra, l’antica Formosa o “nazionalista” che ha anche rivendicazioni territoriali sul continente. In queste ore 35 aerei e 15 navi da guerra cinesi hanno circondato l’isola, superando la linea mediana dello stretto, guidate dalla portaerei Shandong. A quanto si apprende questa è una reazione alla pianificazione dell’acquisto da parte di Taipei di droni militari, a scopo di deterrenza. Segui su affaritaliani.it