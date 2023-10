Tennis | Atp Vienna | Rublev ko in due set e Sinner vola in finale contro Medvedev 2

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) - Grazie al successo odiernodiventa il giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell'era Open nel circuito Atp. L'altoatesino ha raggiunto quota 55, una in più dei 54 successi di Corrado Barazzutti nel 1978. L'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill è anche sicuro, indipendentemente dal risultato delladi domani alle 14, di restare al numero 4 del mondo.

VIENNA (AUSTRIA) - Sarà di nuovo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev , tre settimane dopo la finale all'500 di Pechino che ha visto l'azzurro trionfare in due set (due tie - break) in poco più di due ore di gioco. Il nostro Sinner ci arriva dopo la vittoria in semifinale contro Rublev (7 - 5, 7 - 6) ...

