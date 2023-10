(Di sabato 28 ottobre 2023)inondazioni, temporali e forti raffiche di vento. In Francia è allerta per la. Le conseguenze arriveranno anche in Italia, come confermato da Meteo France. La nuova...

... pubblicò per Einaudi L'opera nel 1980; La lunga notte ancora per Rizzoli nel 1987, vincendo il premio Campiello; L'insieme delle cose per Garzanti nel 1991; Laper Einaudi nel 1993, con la ...

Tempesta Celine, in arrivo gli effetti: rischio piogge alluvionali e venti di burrasca. Ecco dove e quando ilmessaggero.it

Scappare dal proprio Paese per il clima, milioni i bambini sfollati ... Rivista Africa

Sarzana (La Spezia) 28 ottobre 2023 - Le previsioni meteo non sono affatto buone e per questo la giornata dedicata alla camminata per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oltre che della r ...Per Elisabetta Gregoraci, le vacanze non sono ancora finite, infatti la showgirl ha trascorso alcuni giorni a Firenze, dove ha postato una serie di foto che la ritraevano nel centro ...