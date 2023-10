Tale e Quale Show 2023 | 6° puntata | un ritiro | classifica e vincitore

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ladivenerdì 27 ottobreè iniziata in ritardo a causa di una edizione straordinaria del TG1. Le ultime notizie dal Medio Oriente sulla guerra tra Israele e Hamas raccontano di un massiccio bombardamento dell'esercito di Tel Aviv con raid sulla Striscia di Gaza. Non si escludono nelle prossime ore incursioni via terra che potrebbero essere catastrofici. Alle ore 21:48 il mezzobusto Alessio Zucchini ha passato la linea a Carlo Conti che ha dato così il via alla gara rivolgendo prima un pensiero a quanto sta accadendo: "Abbiamo seguito tutti noi questa edizione straordinaria del TG1, è calato il gelo e silenzio nel nostro studio, è difficile fare spettacolo e varietà ma dobbiamo andare avanti. Noi cercheremo di portavi come sempre svago e spensieratezza, con grande ...