Tale e Quale | rivolta per la mancata vittoria di Ginevra | “Era identica”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dopo un’esibizione horror con l’imitazione di Miley Cyrus e una riuscita a metà con Elodie, ieriLamborghini aShow se l’è cavata alla grande con Madame. L’ex gieffina ha cantato Il Bene Nel Male ed – forse anche complice l’utilizzo dell’autotune – ha ricordato molto l’originale, sia nel look che a livello vocale. Sui social pioggia di complimenti pere la sua versione di Madame e anche i giurati hanno apprezzato. scusate malamborghini stasera è stata FENOMENALE cioè è impressionante #show pic.twitter.com/XOrWu3w2xK — ???????? (@xbrsmile) October 27, 2023 Il primo posto era il tuo G Strepitosa #ginggers #lamborghini #show #...

Tale e Quale Show è giunto alla semifinale: chi ha vinto la puntata del 27 ottobre 2023 Ecco la classifica Tale e Quale Show 2023 si avvicina sempre di più alle battute finali