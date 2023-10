Tajani | “Persi i contatti con i nostri connazionali | sono irraggiungibili” – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 28 ottobre 2023) La situazione è precipitata nelle ultime ore a Gaza ed in Israele. Nella serata di ieri c’è stato un attacco incrociato : 100 aereivolati sulla Striscia bombardandola e per risposta Hamas ha inviato missili al centro di Israele. In serata 150 Paesi hanno firmato ed approvato la risoluzione proposta dalla Giordania che chiedeva una tregua, senza però condannare gli atti di Hamas. L’Italia si è astenuta dal voto. Dura la condanna di Israele: “Oggi è un giorno che passerà alla storia nell’infamia, un giorno buio per l’Onu, che non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità“. Inoltre, il Pentagono ha annunciato che jet militari americani, su ordine del presidente Joe Biden, hanno attaccato gruppi di militanti sostenuti dall’Iran in Siria. Questi gruppi avevano precedentemente attaccato truppe statunitensi in Siria e in Iraq dopo il 7 ottobre. Secondo il ...