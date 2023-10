Sviluppo sostenibile della filiera | la promozione attraverso un piattaforma

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tiaki Logistics è la primaweb per la sostenibilità nel settorelogistica, in grado di attestare la virtuosità dell’interae non solo delle singole imprese Continua a crescere il settorelogistica il cui mercato, nel 2022 a livello globale, ammontava a quasi 8mila miliardi di dollari. Secondo il recente studio di settore pubblicato da Precedence Research, l’espansione del settore è destinata a una continua crescita con stime che prevedono il superamento dei 18mila miliardi di dollari nel 2030 con un tasso composto di crescita annuale tra il 2023 (quasi 9mila miliardi di dollari) e il 2030 del +10.7%. Una crescita che coinvolge anche l’Europa dove si prevede un tasso composto di crescita annuale del 10,2% in linea con quello globale. Tra i fattori che stanno favorendo la crescita del ...