(Di sabato 28 ottobre 2023) ... orgoglio di Sicilia, per tenere inla sua Catania Laparte con lo show: va ala battaglia con Milano Leggi i commenti Volley: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 28 ...

(Nicola Baldo) Leggi anche Randazzo, orgoglio di Sicilia, per tenere inla sua Catania Laparte con lo show: va ala battaglia con Milano Leggi i commenti Volley: tutte le ...

Superlega, Modena si risveglia dal terzo set e dà spettacolo: battuta Verona ModenaToday

Superlega: Modena in rimonta sbanca Verona. Trento, ok il tie-break è giusto La Gazzetta dello Sport

La seconda giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si è aperta con due anticipi di lusso. Modena ha espugnato il campo di Verona per 3-2 (23-25; 17-25; 25-20; 25-2 ...Nel primo impegno casalingo della stagione, Rana Verona esce dal campo con in tasca soltanto un punto. Avanti 2-0, la squadra di Rado Stoytchev subisce la rimonta della Valsa Group Modena e non riesce ...