Superbike | Alvaro Bautista si conferma campione del mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Jerez, 28 ott. - (Adnkronos) -vince gara-1 a Jerez e sideldella. Stagione dominante per il 38enne spagnolo della Ducati che in 12 round, ha collezionato 25 successi in 34 gare, tre secondi ed un terzo posto. Sul podio in Andalusia anche i due piloti della Yamaha, il turco Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli.