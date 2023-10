Südtirol-Sampdoria sabato 28 ottobre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati Ancora fuori Pedrola

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 ottobre 2023)sono ripartiti bene dopo la sosta per le nazionali battendo rispettivamente la Cremonese allo “Zini” e il Cosenza in casa. In particolare, dopo il pareggio di Ascoli, per la squadra di Andrea Pirlo di è trattato del secondo risultato utile consecutivo ed è la prima volta che succede in questa stagione. Ai InfoBetting: Scommesse Sportive e