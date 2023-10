Sudafrica-Nuova Zelanda 12-11 | Springboks campioni del mondo e All Blacks k o

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte gli All12-11 nella finale della Coppa del2023 a Parigi. Gli, grazie al successo contro la, diventanodelper la quarta volta nella loro storia dopo i trionfi del 1995, 2007 e 2019. In un match equilibrato e dominato dalle difese, ilcapitalizza i piazzati di Handré Pollard, che firma il poker (4', 13', 19', 34') decisivo per la vittoria. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

