Stron***! | Morgan sbrocca ancora | gli insulti contro Ambra Angiolini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tensioni alle stelle al termine del primo live di XFactor andato in onda ieri sera. I primi concorrenti eliminati dal talent, gli Animaux Formidables, erano nella squadra di, che non ha preso bene la decisione dei suoi colleghi, Dargen D'Amico e, di fare fuori il suo duo. Il giudice è stato il protagonista della serata. E, dopo essersi attirato non poche critiche da parte dei fan di Annalisa per aver definito la sua "Bellissima" una canzone "banale",ha creato dibattito sul finale, proprio a causa dell'eliminazione dei suoi cantanti mascherati. A sfidarsi nel primo ballottaggio dei live sono stati Asia, cantante della squadra di Fedez, e gli Animaux Formidables. A scegliere chi far restare in gara, i giudici.e Fedez hanno, ovviamente, votato a favore dei propri ...