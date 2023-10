Stellantis verso la pace con i metalmeccanici Usa | intesa preliminare sul nuovo contratto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) C’è una primatrae i suoi operai americani. La ex Fiat Chrysler ha raggiunto un accordo contrattualecon il sindacato United Auto Workers (Uaw) che segue il modello stabilito all’inizio di questa settimana da Ford incluso un aumento dei salari medio del 25% oltre ad adeguamenti al costo della vita e diverse concessioni, quali il mantenere aperto l’impianto di motori a Trenton, Michigan e produrre una nuova vettura allo stabilimento in Illinois. L’accordo, che deve ancora essere ratificato dalle parti, lascia solo la General Motors senzacon il sindacato e potrebbe porre fine a uno sciopero di sei settimane di oltre 14.000 lavoratori negli stabilimenti di assemblaggionel Michigan e nell’Ohio e nei magazzini di ricambi in tutta la nazione. Come i ...