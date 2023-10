Sport in tv oggi sabato 28 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023)28ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio ai motori con le qualifiche del GP del Messico per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Thailandia per la MotoGP, qualifiche e gara-1 del GP di Spagna per la Superbike. Da non perdere la Finale dei Mondiali di rugby tra Sudafrica e Nuova Zelanda. Si entra nel vivo con gliinvernali: incomincia la Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile a Soelden, ci sarà da divertirsi anche con Skate America per il pattinaggio su ghiaccio e la Coppa del Mondo di short track. Proseguono i tornei di tennis della settimana: ci sarà da divertirsi con le semifinali dell’ATP 500 di ViennaJannik Sinner affronterà il russo Andrey Rublev. Si assegna la Supercoppa Italiana di volley femminile con l’atteso ...