Sopresi con armi e droga a Caivano | tre arresti

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023) Sorpresi con lain un appartamento a, mentre nelle immediate pertinenze trovate anchetra cui un Kalashnicovcon. Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Afragola, svolgevano un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Hanno notato in via Viggiano aun via vai di persone entrare ed uscire dal portone di ingresso di uno stabile. Davanti a tale circostanza, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione e, dopo aver seguito una persona sospetta, hanno notato che si era recata in un appartamento al primo piano. Ad attenderla un uomo che gli ha consegnato qualcosa in cambio di denaro. In quel momento, un uomo e una donna che volgevano il ruolo di vedetta hanno gli ...