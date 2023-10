Sondaggi politici elettorali oggi 28 ottobre 2023 | i consensi dei partiti si mantengono stabili

Nonostante il responso non positivo per il governo , gli ultimiindicano comunque in salute i partiti della maggioranza, con Giorgia Meloni che potrebbe contare sempre su un alto ...

I consensi dei partiti politici si mantengono stabili AGI - Agenzia Italia

Sondaggi politici: Meloni è “effetto Giambruno”, in crescita Pd e M5s Money.it

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Per il 48% i media non dovrebbero occuparsi della vicenda Meloni-Giambruno, la premier ha diritto alla propria privacy ...