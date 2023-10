Social “sorvegliati speciali” per controllare la narrazione sul Covid

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il governo britannico ha monitorato le attività suimedia durante l’era pandemica condividendo le informazioni con il Dipartimento di Stato Usa. A riportarlo è The Telegraph che, nonostante le forti tensioni internazionali in atto, meritoriamente non abbandona le sue inchieste sulle distorsioni dell’epoca. SorveglianzaIn pratica, la Rapid Respons Unit, una propaggine governativa formata nel 2018, avrebbe redatto un rapporto settimanale sull’esitazione vaccinale trasmesso in diverse occasioni all’omologo Global Engagement Centre americano. L’intento era quello di contrastare “la dannosa” che avrebbe avuto un impatto negativo sulla campagna di vaccinazione. Una delle prime segnalazioni, trasmessa da Londra a Washington, ha riguardato Julia Hartley-Brewer, ospite di TalkTv, ...