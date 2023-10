Sinner-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Vienna 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Jannikaffronterà Daniilnelladell’ATP 500 di, torneo in programma dal 22 al 29 ottobre. Per la seconda volta in questo mese, il numero uno d’Italia e il russo si affronteranno nell’atto conclusivo di un torneo Atp 500. In quel di Pechino fua trionfare in due tie-break, sintomo dell’equilibrio che c’è in campo quando i due si sfidano e di quanto si prospetti equilibrata ladiè reduce dal successo in semisu Tsitsipas e nel suo cammino ha lasciato ben due set per strada (uno contro Dimitrov e uno contro Khachanov).invece ha vinto tutti e otto i set disputati, ma in semicontro Rublev ha rischiato ...