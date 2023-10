Sinner - Medvedev | finale Atp di Vienna | orario e dove vederla in tv

(Di sabato 28 ottobre 2023)(AUSTRIA) - Sarà di nuovo Jannikcontro Daniil, tre settimane dopo laall' ATP 500 di Pechino che ha visto l'azzurro trionfare in due set (due tie - break) in poco più ...

VIENNA (AUSTRIA) - Sarà di nuovo Jannikcontro Daniil, tre settimane dopo la finale all' ATP 500 di Pechino che ha visto l'azzurro trionfare in due set (due tie - break) in poco più di due ore di gioco. Il nostroci ...

Sinner-Rublev 7-5 5-6, il risultato in diretta LIVE all'ATP Vienna: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Tennis Tracker: Sinner batte Tiafoe, vincono anche Medvedev, Tsitsipas, Rublev e Rune Diretta

Jannik Sinner è il giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell'era Open nel circuito ATP. Il numero 4 del mondo ...(Adnkronos) – Grazie al successo odierno Sinner diventa il giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell’era Open nel circuito Atp. L’altoatesino ha raggiunto quota 55, una in ...