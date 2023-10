Sinner batte Rublev | vola in finale Atp Vienna contro Medvedev

(Di sabato 28 ottobre 2023) Jannikil russo Andreinella semidel torneo Atp dioggi 28 ottobre 2023 e si qualifica per la. L’azzurro, numero 4 del mondo e testa di serie numero 2,il russo – terza testa di serie – per 7-5, 7-6 (7-5) in 1h50?.rimonta da 2-5 nel primo set infilando 5 game di fila con un parziale di 20 punti a 6. Nel secondo set sfida in equilibrio fino al 4-4 quandopiazza il break ma subisce ilbreak per il 5-5. I due giocatori tengono il servizio e si va al tie-break dove il semifinalista di Wimbledon si impone 7-5 e trionfa. Inaffronta domani il russo Daniil, testa di serie numero 1, ...

VIENNA (AUSTRIA) - JannikAndrey Rublev in due set e vola in finale all'Atp di Vienna. L'azzurro, al termine di una gara accesa ed equilibrata (chiusa in un'ora e 52 minuti), porta a casa il successo in due set, ...

Video Atp Vienna, Sinner batte Rublev 7-5 7-6: il match point La Gazzetta dello Sport

Sinner batte Tiafoe all’Atp 500 di Vienna: va in semifinale con Rublev Corriere della Sera

Jannik Sinner batte Andrey Rublev 7-5, 7-6 gestendo tutti gli snodi complicati del match e va in finale a Vienna contro Daniil Medvedev. Il campione italiano si è imposto in due set conquistando la se ...Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Rublev in due set e si è qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul russo con il punteggio di 7-5, 7-6(5) al te ...