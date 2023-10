Sinner batte Rublev e vola in finale a Vienna dove lo attende Medvedev

JannikRublev 7 - 5 7 - 6 e vola in finale nel torneo Atp 500 di Vienna. Vittoria numero 55 della stagione per l'altoatesino che supera il record precedente italiano di Corrado Barazzutti. Il ...

Atp Vienna, Sinner batte Tiafoe: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Sinner batte Tiafoe all’Atp 500 di Vienna: va in semifinale con Rublev Corriere della Sera

Jannik Sinner batte Rublev 7-5 7-6 e vola in finale nel torneo Atp 500 di Vienna. Vittoria numero 55 della stagione per l’altoatesino che supera ...Il 22enne altoatesino si è imposto in due set per 7-5 7-6 (7-5) e con 55 vittorie nel 2023 è diventato l'italiano ad aver vinto più match in una singola stagione. Domani alle 14 affronterà il russo ...