Si fa presto a dire badante

(Di sabato 28 ottobre 2023) Offerte insufficienti rispetto alla marea di richieste, costi spesso troppo alti per i redditi medi delle famiglie (che sono spinte a pagare in nero), una formazione professionale approssimativa. Intorno a queste «assistenti domestiche» si muove una realtà con tante ombre e dubbi. Eppure il loro ruolo sarà sempre più centrale per la terza età. «Sono arrivato a casa da mia madre e ho trovato lache, con una birra in mano, guardava la televisione. Mia mamma, in camera sua, era immobile in condizioni pietose. Le ho detto che se ne sarebbe dovuta andare immediatamente e lei mi risposto candidamente: “Che cosa ho fatto di sbagliato?”». Lo sconcerto di Simona Carta, 58enne romana, può sembrare un caso unico. Invece le sue parole tratteggiano perfettamente il lato nero dell’assistenza italiana. Quello che non di rado accade quando la porta di casa dei nostri anziani ...