Serie A | oggi la Juventus alla vigilia di Inter-Roma | le partite

(Di sabato 28 ottobre 2023) È lala principale squadra diA impegnatanegli anticipi della decima giornata,di. I bianconeri provano ad andare in testa, contro il Verona, in attesa del big match del Meazza.A 2023-2024 – 10ª GIORNATA Sassuolo-Bologna sabato 28 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Lecce-Torino sabato 28 ottobre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN-Verona sabato 28 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Cagliari-Frosinone domenica 29 ottobre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Monza-Udinese domenica 29 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale ...

Possibile per il teenager danese,virtualmente ultimo dei qualificati alle Nitto ATP Finals, ... Secondo quarto Il secondo quarto allinea, come teste dipiù alte, Jannik Sinner e Andrey ...

Le partite di Serie A di oggi: calendario e orari della 9^ giornata Sky Sport

Serie A, ok Roma, Bologna e Atalanta. Milan-Juventus 0-1. HIGHLIGHTS Sky Tg24

La Juventus affronta il Verona nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A: bianconeri terzi in classifica dopo la vittoria sul Milan e a -1 proprio dai rossoneri, Verona a caccia di una vittoria che ...Una data che ha sancito il grande percorso bianconero. La storia racconta che l’Ascoli doveva vincere quella partita per conquistare la matematica promozione in Serie B, con il Parma che inseguiva a ...