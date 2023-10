Serie A | Lecce - Torino 0 - 1

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ilbatte il1 - 0 in uno degli anticipi della decima giornata del campionato diA giocato questa sera allo stadio di via del mare. Decisivo il gol al 41' di Buongiorno. . 28 ottobre ...

20.00 AnticipoA,- Torino 0 - 1 Colpo del Torino a. I granata tornano al gol dopo oltre 4 partite, per i salentini è la quinta senza vittorie. Milinkovic - Savic attento prima su Banda e poi su ...

Serie A: in campo Lecce-Torino 0-1 DIRETTA - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Assente contro Verona, Juve e Inter, il 24enne difensore prodotto del vivaio granata decide la sfida del Via del Mare con una sassata da posizione ravvicinata al 41' ...Il Torino batte il Lecce 1-0 in uno degli anticipi della decima giornata del campionato di Serie A giocato questa sera allo stadio di via del mare. Decisivo il gol al 41' di Buongiorno.