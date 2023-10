Serie A | la Juventus ritrova la vetta della classifica | Verona battuto nel finale I top e i flop della sfida

(Di sabato 28 ottobre 2023) Lariesce ad agganciare lasolitaria per una notte. I bianconeri supera di misura ilcon una rete neldi Cambiaso. Dopo il successo del Torino e il pareggio tra Sassuolo e Bologna, nel posticipo serale latrova il terzo successo consecutivo e lasolitaria. Contro ildecide una rete di Cambiaso all’ultimo respiro. Kean impegnato contro il– Notizie.com – © LapresseCon questa vittoria lasi porta inallain attesa di Inter e Milan. Cade ancora, invece, ilanche se questa sera si è comportato molto bene in campo. Il tabellino e le pagelle di ...

All' Allianz Stadiume Verona si sfidano nella decima giornata diA . I bianconeri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Torino e Milan . I gialloblù, che non vincono da ...

Juve-Verona 1-0: Cambiaso in gol, bianconeri in vetta La Gazzetta dello Sport

Diretta Juventus - Verona (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Andrea Cambiaso tira fuori dai guai la Juventus. Una vittoria all'ultimo respiro per i bianconeri, che battono in casa un coriaceo Verona nell'anticipo della decima giornata di Serie A, al termine di ...TORINO - Un gol allìultimo respiro di Cambiaso vale i tre punti per la Juventus che supera di misura il Verona all'Allianz Stadium, prendendosi la momentanea vetta della Serie A. Juve-Verona, il ...