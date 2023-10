Scontro tra due auto a Piano Cappelle | illesi i conducenti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTamponamento senza feriti alle porte di Benevento in zona. Coinvolte duevetture, una Fiat Panda e una Audi. Alla guida della Panda un uomo di 39 anni, mentre alla guida dell’Audi c’era un ragazzo di 32 anni. Forte l’impatto ma danni fortunatamento solo ai veicoli. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e il personale del 118 ma entrambi inon hanno voluto essere trasportati in Ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

