Schlein va da Calenda | lui la mortifica | “Conte è 10 volte più bravo di te | mai il campo largo”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 ottobre 2023) Lei è andata al Congresso di Azione armata delle migliori intenzioni, sia chiaro. Ellysperava di ricevere una calda accoglienza ma si è ritrovata a passare dalle temperature estive dell’esterno a quelle tiepiede, per non dire freddine, dell’assemblea nazionale del partito di Carlo. Che se l’è messa affianco, in prima fila, ha dispensato sorrisi e dichiarazioni di affetto, ma poi, dal palco, l’ha stroncata, soprattutto frapponendo tra sè e il progetto dellasu un “” acchiappa-tutto a sinistra e al centro, il proprio non esile corpo.lancia appelli all’unità,la gela “Abbiamo le nostre differenze, ci mancherebbe, ma al di là delle differenze con un approccio pragmatico tante sono le questioni su cui noi possiamo ...