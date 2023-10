Scampia | trovato in possesso di un fucile e munizioni | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023)indi une giubbotti anti-proiettili. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne Ieri mattina, gli agenti del Commissariato, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo in via Karl Bart. I poliziotti, una volta entrati nell'appartamento, hanno rinvenuto uncalibro 12 con canna tagliata, 36 cartucce dello stesso calibro e 2 giubbotti anti-proiettili. Pertanto, l'indagato, un 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di arma da sparo e relativo munizionamento.