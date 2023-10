Savione | “Napoli-Milan big match! Lasciatemi dire una cosa su Lindstrom”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 28 ottobre 2023) Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, condivide le sue previsioni per il big matchin Serie A. Notizie calcio– Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, è stato recentemente ospite del programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Salvione ha condiviso le sue previsioni per i prossimi big match della Serie A, in particolare la partita: Una Sfida nella Sfida Salvione ha sottolineato che la partita traè una “sfida nella sfida” tra gli allenatori Garcia e Pioli. Mentre Garcia cerca di consolidare la sua posizione, Pioli ha l’opportunità di riscattarsi dopo le ...