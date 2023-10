Sardegna | 43enne si abbassa i pantaloni davanti a una bambina di 10 anni | arrestato

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 28 ottobre 2023) Pubblicato il 28 Ottobre, 2023 È stata un gesto istintivo quello di una mamma di unadi 10che, la scorsa mattina a Sassari, ha coperto il volto della figlia mentre unmostrava in bella vista i suoi genitali. L’uomo, di nazionalità rumena, è stato immediatamentedagli agenti di polizia di Sassari che – in pochi minuti – sono intervenuti in viale Adua, dopo diverse segnalazioni al 113: l’accusa è di atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è accaduto pochi giorni fa proprio all’ingresso dei campi di calcio della “Polisportiva Sacra Famiglia”, un luogo frequentato abitualmente da tanti ragazzini per i loro allenamenti. La donna, insieme alla figlia, stava raggiungendo la struttura sportiva quando ha notato l’uomo in atteggiamenti inequivocabili. A quel punto, istintivamente, con la mano ...