Santa Maria C V | evade dai domiciliari | pluripregiudicato arrestato dai Carabinieri

(Di sabato 28 ottobre 2023)Capua Vetere. Nella serata di ieri 27 ottobre numerose persone hanno assistito al fermo. Una gazzella deidel Norm, Nucleo Operativo Radio Mobile, diC.V., sorprendeva nel pieno centro della città del Foro, nei pressi di Piazza San Francesco, ilM.G. fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti. In giornata sarà svolto il rito direttissima presso il Tribunale diCapua Vetere.

Nella passata stagione in Serie D nelCilento, dove ha totalizzato 27 presenze e 3 gol. In passato, sempre in quarta serie, ha indossato le casacche di Recanatese, Casarano, Cittanovese e ...

Tutto pronto per i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore OssolaNews.it

Santa Maria Maggiore, riecco i colori dei legni dei due cori di Lotto e Capoferri - Foto L'Eco di Bergamo

Nella prima mattinata di venerdì i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, unitamente a quelli della locale ...Il frutto dei boschi è da sempre al centro dell’economia del borgo salernitano, mentre la storia e l’arte ha lasciato le loro tracce con rocche, conventi e affreschi ...