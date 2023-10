Sanremo | il Comune dovrà reintegrare il vigile sorpreso a timbrare il cartellino in mutande

Leggi su open.online

(Di sabato 28 ottobre 2023) Una sentenza che «vale come una grandissima rivincita»: a parlare, a Repubblica, è Alberto Muraglia, l’exdi(Imperia) finito a processo a seguito dell’operazione Stachanov della Guardia di Finanza sul presunto assenteismo dei dipendenti deldi. Adesso la sezione lavoro della Corte d’Appello di Genova ha annullato il provvedimento di licenziamento disciplinare nei suoi confronti. E dunque non solo Muraglia sarà reintegrato sul posto di lavoro, accogliendo il ricorso contro la sentenza del 2016 del giudice del lavoro di Imperia che aveva confermato il licenziamento. Ma Palazzo Bellevuecorrispondergli anche «a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per ...