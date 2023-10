Sanità | Bonaccini | “Per il Governo il diritto alle cure è legato al conto in banca”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 ottobre 2023) FIRENZE – Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefanoha parlato da Firenze al convegno di Energia Popolare: “Se chiedi subito 4 miliardi per quest’anno, altrimenti e’ disastro, e te ne danno zero e ne chiedi 4 miliardi anche il prossimo anno e te ne danno 3, dei quali 2 e qualcosa sono da mettere da parte per il rinnovo del contratto. Se 8 miliardi richiesti diventano uno, prendi tu le conseguenze ministro Schillaci, io farei fatica a restare in unche non solo non mi ascolta, ma peggiora le condizioni dei cittadini che dovrebbe garantire il mio ministero”, ha detto il governatore. “Io – ha aggiunto – non chiedo mai le dimissioni di nessuno, ma comincio a pensare che forse dovremmo cominciare a chiedergliele”. L'articolo L'Opinionista.