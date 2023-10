Samsung Galaxy S24 | schermo molto luminoso e nuove funzioni associate

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023) Con Android 14, Google ha introdotto la funzionalità Ultra HDR, che consente agli utenti di acquisire immagini e video HDR e visualizzarli in formato HDR su un telefono compatibile. Questa funzionalità è già stata implementata su alcuni smartphone di punta dei marchi cinesi, manon l’ha introdotta con la One UI 6.0. Sembra, però, che l’azienda sudcoreana stia lavorando su questa funzionalità. Come riportato da “SamMobile“, l’informatore Ice Universe ha riferito che il colosso di Seul introdurrà la funzione Ultra HDR con la serieS24. Si dice che tutti e tre i telefoni della gamma siano dotati di schermi Super AMOLED con luminosità di picco fino a 2500nit, che, se fosse vero, sarebbe il 42% piùrispetto alla serieS23. Grazie alla capacità di luminosità dello ...