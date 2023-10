Salvini | prossime europee sono un referendum | o di qua o di là

(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ott. (askanews) – “Leelezioninonelezioni politiche:un, o di qua o di là e non cimezze vie, mezze scelte, mezze misure. Perché è chiaro che c’è una parte del mondo con valori, storia e obiettivi diversi dai nostri che ha fatto un’Opa, un’operazione di acquisizione del nostro modo di vivere, di ragionare, di studiare, di amare, di scegliere il programma televisivo preferito…”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, segretario della Lega, parlando in videocollegamento con un seminario di formazione dei giovani organizzato dal gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo. “Nel prossimo giugno – ha ribadito – non cimezze misure, l’importante è arrivarci preparati e non per ...

Roma, 28 ott. (askanews) – "Le prossime elezioni europee non sono elezioni politiche: sono un referendum, o di qua o di là e non ci sono mezze vie, mezze scelte, mezze misure. Perché è chiaro che c'è ...