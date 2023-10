(Di sabato 28 ottobre 2023) I DATI. La Cgil: in media 973 euro di detrazioni nei modelli 730 dei cittadini. «Occorre rafforzare la sanità pubblica. I fondi? Si recuperi l’Iva non versata».

...C potrà avere tempestivo accesso alla cura e quindi guarire" commenta l' assessore al diritto alla, Simone Bezzini . L'epatite C infatti oggi si può sconfiggere ma il test è fondamentale...

Festival Salute, senesi in massa per gli screening - VIDEO Gazzetta di Siena

Salute, per ticket e visite private si spende uno stipendio l'anno L'Eco di Bergamo

Gricignano d’Aversa, 28 ottobre 2023 - Rischio avvelenamento, richiamati broccoli a rosette surgelati per sospetta presenza di alcaloidi del tropano. Allerta del ministero della Salute per rischio chi ...In occasione della Giornata Mondiale Contro l’Ictus Cerebrale, il Professore Silvestrini spiega come si manifesta l'ictus e come intervenire ...