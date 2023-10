Sacchi | “Quando non gioca da squadra il Milan perde Qualcosa va corretto”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Arrigo, ex allenatore del, ha parlato del momento - difficile - del Diavolo di Stefano Pioli a 'La Gazzetta dello Sport'

E così Arrigoparla alla Gazzetta e spiga qual è la situazione in casa Milan: 'non gioca in modo collettivo, cioènon è una squadra, il Milan perde. Ultimamente, ogni tanto, ...

Sacchi: "Quando non è squadra il Milan perde, come con l'Inter. Pioli L’allenatore è sempre... Fcinternews.it

Sacchi bacchetta il Milan: "Quando non gioca da squadra perde ... L'Interista

Quella contro il PSG è la seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha provato a spiegare la situazione. Arrigo Sacchi ha analizzato alla Gazzetta dello Sport il mom ...In una recente intervista l'ex storico allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato di alcune situazioni legate anche a Leao e Giroud ...