Russo UniCz | I farmaci derivati dalla cannabis seguono iter regolatori precisi | sono farmaci a tutti gli effetti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ott. - "Oggi distinguiamo tre famiglie di prodotti a base di. La prima è quella deiper i quali gli entihanno approvato l'immissione in ...

... 'Il medico che prescrive ad un paziente un prodotto a base di cannabis contenente cannabidiolo, ad esempio, non teme nemmeno lontanamente il potenziale di abuso - spiega- È quindi chiaro che ...

Cannabis, Russo (UniCz): "La valutazione della appropriatezza sia ... Adnkronos

Tennis: Atp Basilea, Auger-Aliassime batte Rune ed è in finale contro Hurkacz La Ragione

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre la terra ha tremato in provincia di Rovigo. Avvertito anche in province come Mantova e Bologna.Lo ha detto il professor Emilio Russo, ordinario di Farmacologia presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, a margine del media tutorial “Cannabis e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da ...