Rune-Auger-Aliassime oggi in tv | orario | canale | tv e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Holgerse la vedrà contro Felixnella seconda semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della cittadina elvetica. Entrambi arrivano da una vittoria al terzo set. Il danese ha estromesso l’argentino Etcheverry mentre il canadese ha sconfitto il russo Shevchenko. Il danese partirà favorito secondo i pronostici dei bookmakers. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(sabato 28 ottobre). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 16.30. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul ...