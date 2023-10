Rugby | Zebre Parma sconfitte dagli Ospreys | anche a Swansea un’occasione sprecata

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) Secondo turno dell’UnitedChampionship e seconda sconfitta che fa male per le, che acombattono fino alla fine, conquistano due punti di bonus, ma cedono alla distanza con troppi errori a condizionare il match. Partenza forte delle, che nei primi minuti mettono subito sotto pressione glie al 4’ una bellissima azione dei trequarti porta l’ovale fino a Simone Gesi. L’ala evita tre avversari, si allunga e va a schiacciare per lo 0-7 iniziale della franchigia federale. Insistono gli ospiti, dominano con la mischia e prima conquistano una punizione per entrare nei 22 avversari, poi spingono nuovamente, guadagnano un vantaggio, ma non serve approfittarne perché la maul arriva fino in fondo ed è Luca Bigi a schiacciare e 0-12 a ...